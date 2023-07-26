الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: ارتفاع معدلات تغطية شبكات مياه الشرب لـ98.7%

تغطية شبكات مياه
تغطية شبكات مياه الشرب

شهدت معدلات تغطية خدمات البنية الأساسية على مستوى الجمهورية تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت نسبة تغطية شبكات مياه الشرب إلى حوالى 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحى إلى 66.7%، فيما تقارب نسبة تغطية شبكات الكهرباء الـ100%.

وبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد محطات الصرف الصحى إلى 484 محطة خلال عام “2021-2022”، مقابل 416 محطة فى عام 2016/2017، كما ارتفعت كمية الصرف المعالج من 4282.2 مليون م3 لـ 5234.1 مليون م3 خلال فترة المقارنة ذاتها.

أما عن محطات التحلية، فقد انتهت مصر من تدشين 47 محطة تحلية مياه على مستوى الجمهورية موزعة على 5 محافظات فى مقدمتها مطروح بعدد 19 محطة، يليها البحر الأحمر 13 محطة، جنوب سيناء 7 محطات، شمال سياء 7 محطات، الفيوم محطة واحدة.

وتبلغ القدرة التصميمية لمحطات التحلية 371.8 ألف م3/ يوم، تكفى لإنتاج 56.84 مليون م3 خلال العام، حيث تنتج محطات البحر الأحمر 19.7 مليون م3، ومحطات مطروح 18.5 مليون م3، جنوب سيناء 12.5 مليون م3، شمال سيناء 6.1 مليون م3، الفيوم 0.04 مليون م3.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء مياه الشرب الصرف الصحي شبكات الكهرباء

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