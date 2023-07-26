الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات لمكافحة الأمراض المتوطنة خلال فصل الصيف

حملات لمكافحة الأمراض
حملات لمكافحة الأمراض المتوطنة لصحة المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، جهودها في مكافحة الأمراض المتوطنة والترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار مثل هذه الحملات خاصة في فصل الصيف، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جهته، استعرض الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، على مدار شهر يونيو الماضي، مشيرًا إلى القيام بمكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6220 كيلو مترا مربعا، باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3200 متر مربع ، وتعفير مساحة 1950 كيلو مترا مربعا، لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات، كما تم رش 164600 متر مربع، لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وفحص 4407 مجار مائية بأطوال 6241 كيلو مترا، ومكافحة قواقع البلهارسيا، ومعالجة 80 مجرى مائيا بأطوال 213 كيلو مترا.

وفي السياق، أوضحت الدكتورة راندا خيري، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أنه تم فحص 46778 عينة بالعيادات الخارجية و62000 عينة عشوائية، في إطار مكافحة البلهارسيا، وفحص 51941 عينة ضد الطفيليات المعوية وفحص 3753 حالة طفيليات معوية بعد العلاج، كما تم تقديم العلاج لـ 5595 حالة طفيليات معوية و14 حالة بلهارسيا، بالإضافة إلى تنفيذ 110 زيارات إشرافية.

حملات لمكافحة الأمراض المتوطنة
حملات لمكافحة الأمراض المتوطنة
حملات لمكافحة الأمراض المتوطنة
حملات لمكافحة الأمراض المتوطنة
صحة حملات مكافة الأمراض المتوطنة خلال فصل الصيف الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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