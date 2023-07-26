رئيس مدينة الشروق يُتابع أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية لأحدث محاور القطاع الشرقى

تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية لأحدث محاور الطرق الذى ينقل الحركة المرورية من المحور الشرقى إلى مناطق العمارات وذلك بالطريق الفاصل بين موقع عمارات الإسكان القومى “عباد الرحمن”.

وقال “سعد” في تصريحات على هامش الجولة، إن طول المحور حوالى 1100 م وبعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه وبه رصيف مشاه وجزيره وسطى وجارى العمل حالياً فى طبقة الرصف مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من شبكة المرافق وتركيب أعمدة الإنارة.

كما وجه رئيس الجهاز طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل وبأعلى جوده والالتزام بمعدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنيه المعتمده.

وفي نفس السياق أعلن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق انه الانتهاء تنفيذ الطبقه الأسفلتيه لأحدث محور طرق بالقطاع الغربى للمدينه والذى ينقل الحركه المروريه من الحى الرابع إلى الحى الثالث وذلك بالطريق الفاصل بين الكمبوندات ويهدف أيضاً إلى تيسير الإنتقال بين الأحياء السكنيه المجاوره بكل يسر

و أضاف رئيس الجهاز بأن طول المحور حوالى 1600 م وبعرض ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه وبه رصيف مشاه وجزيره وسطى وجارى العمل حالياً فى طبقة الرصف مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من الأرصفه و غرف الصرف الصحى والأمطار وتركيب أعمدة الإنارة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات والانتهاء من منظومة الطرق والمحاور الرئسية وكذلك ايضا سرعة الانتهاء من اعمال الطرق للمناطق المضافة بالمدينة.