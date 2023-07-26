"القاهرة الإخبارية": مجلس الأمة الكويتي يوافق على تعديلات قانون المحكمة الدستورية

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، في المداولتين الأولى والثانية علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بأغلبية 57 نائبا ومعارضة نائب واحد، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية إضافة آلية تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.