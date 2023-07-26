وفد شبيبة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بمصر يصل لشبونة للمشاركة فى "GMG"

وصل وفد شبيبة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بمصر، إلى العاصمة البرتغالية، لشبونة، برئاسة سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأب رامز قلليني.

جاء ذلك من أجل المشاركة في اليوم العالمي للشباب "GMG"، الذي يترأسه قداسة البابا فرنسيس، في شهر أغسطس المقبل.

"النضوح الإنساني والقانوني".. نيافة الأنبا باخوم يلقي محاضرة في المؤتمر الدولي العاشر للمحاكم الكنسية اللاتينية بالأردن

وتتواصل اليوم مشاركة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في المؤتمر الدولي العاشر للمحاكم الكنسية اللاتينية، المقام بالأردن، حيث ألقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك بمصر، محاضرة حملت عنوان: "النضوح الإنساني والقانوني وفقًا للقانون 1095".

جاء ذلك في إطار الجلسة السادسة من المؤتمر، التي أدارها الأب د. أكثم حجازين.

وكان قد ترأس نيافة مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد القديسين يواقيم، وحنة، والدي السيدة العذراء مريم، وشفيعي الرهبنة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بديروط.

شارك في الاحتفال القمص أنطونيوس بشاي، راعي الكنيسة، والأب أثناسيوس عزيز، وكيل عام المطرانية، حيث أشاد الأنبا مرقس، بالحضور الفعال للأخوات الراهبات بالإيبارشية، على مختلف المستويات.

وخلال العظة، تحدثت الأخت سامية، من راهبات القديسة حنة بالرعية عن تاريخ الرهبنة، وروحانيتها، انطلاقًا من رسالة المؤسسة، الطوباوية أنّا روزا غتّورنو.

وتكلمت الأخت الراهبة عن معنى روح الانتظار، والإعداد لمجئ الرب يسوع، وأهمية الثقة الدائمة فى مواعيد الرب، كما ألقت الأخت سامية الضوء عن اختيار القديسة حنة، والقديس يواقيم، والدي السيدة العذراء، كشفيعين للرهبنة.

فى نهاية العظة، قامت الأخوات الراهبات، بإبراز الوعود الرهبانية، أمام راعي الإيبارشية. واختتم القداس الإلهي، بالتطواف الاحتفالي، بأيقونة القديسين الجليلين.