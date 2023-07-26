ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة على متنها 163 ألف طن قمح

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 9 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (AAI PRELUDE) والتي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34691 طنًا تشمل: 1200 طن يوريا، و20 طن مولاس، 3800 طن علف، 1935 طن حديد، 6713 طن رمل، 2576 طن أسمنت معبأ، و1050 طن سكر معبأ، 17397 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37277 طنًا تشمل: 7094 طن خردة، و956 طن خشب زان، و7298 طن ابلاكاش، و4500 طن كسب صويا، و780 طن كسب عباد و5519 طن حديد، و10601 طن قمح، و1920 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 529 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 725 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 106 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1735 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163545 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164157 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3921 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وكوم أبو راضي وأسيوط، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5629 شاحنة.