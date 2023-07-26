الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

17 قرية تستفيد بمعرض ملابس مجاني في مركز تلا بالمنوفية

معارض مجانية
معارض مجانية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقاعة الجزيرة بمركز تلا وذلك لدعم (400) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى البندارية وبروى وكفر قرشوم وكفر بتبس وبم وزنارة وطوخ دلكة وكفر عسكر وميت الكرام وزاوية بمم وطنوب وقشطوخ والكمايشة وميت أبوالكوم وعزبة الطوخي وكوم الشيخ عبيد وكفر السادات وتلا مركز تلا، بحضور ميرفت أندراوس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، وسيد عزت، رئيس قطاع الشؤون الماليه بمديرية التضامن الاجتماعي، وإيمان يونس، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بتلا.

وأكدت ميرفت أندراوس، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

أسر الأولى بالرعاية اجتماعية استكمال ا الأسر الأولى بالرعاية إعادة إعمار المنازل الاولى بالرعاية الأكثر احتياجا

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