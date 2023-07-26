محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بمساكن الإيواء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بمحيط مساكن الإيواء بمنطقة عرب المدابغ بنطاق قرية منقباد بالتنسيق بين وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة والوحدة المحلية لمركز أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف حملات النظافة التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والإنقاذ السريع لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى حسب خطة العمل التي وضعتها المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات العامة بمختلف القطاعات لتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتًا إلى تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات ووضع حلول عاجلة لشكاوى المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم.

كان محافظ أسيوط، قد وجّه بنزول وتحريك معدات وحدة مشروع الإنقاذ السريع لمساعدة ومعاونة معدات الوحدات المحلية والحملات الميكانيكية ببعض المراكز لرفع تراكمات القمامة التي يصعب على الوحدات المحلية إزالتها وتحتاج إلى معدات كبيرة وكثيرة، مطالبًا رؤساء المراكز والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية للشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكل المعدات والسيارات للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة يومية خلال الفترة الصباحية والمسائية لمنع حدوث تراكمات يصعب إزالتها والحفاظ على الشكل الحضاري وذلك في إطار الاهتمام والمتابعة المستمرة للأعمال من نظافة وإنارة وتجميل وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضاء المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، حملة مكبرة تم خلالها رفع تراكمات القمامة والمخلفات من منطقة مساكن الإيواء بعرب المدابغ بنطاق قرية منقباد، حيث تم رفع القمامة ومخلفات البناء بواسطة معدات الإنقاذ السريع ومعدات مركز أسيوط من لوادر وقلابات وجليدارات وغيرها من المعدات، تنفيذًا للخطة الموضوعة لهذا القطاع للقضاء على المخلفات والإشغالات خاصة المتراكم منها وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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