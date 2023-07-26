الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء 2023

جريدة الدستور

يترقب آلاف من المسلمين خلال هذه الفترة الحالية، قدوم يوم عاشوراء الذي سيوافق العاشر في شهر محرم 1445 لصيامه، ويزداد التساؤل لمعرفة موعد صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء 2023 عبر جوجل، للإكثار من الأعمال الصالحة فيه لكونه اليوم الذي نجَّى فيه الله عز وجل نبيه موسى من بطش "فرعون" وجنوده، وذاك للاستعداد للصيام وعدم الابتعاد عن التضارب للمواعيد.

موعد صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير متى صيام تاسوعاء وعاشوراء 2023، وحكم تقديم صيام تاسوعاء على عاشوراء.

وتجيب «الدستور»، في السطور الآتية، على التساؤل عن متى صيام تاسوعاء وعاشوراء لعام 2023، وذلك وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الإلكتروني، حيث أن قالت من المفترض أن سيوافق يوم تاسوعاء في اليوم التاسع من محرم لعام 1445 في يوم الخميس الأسبوع القادم 27 يوليو 2023 بينما صيام يوم عاشوراء العاشر من محرم سوف يوافق يوم الجمعة عقب المقبل 28 يوليو 2023.

موعد صيام يوم عاشوراء 1445 وفضل صيامه

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موعد صيام يوم عاشوراء 2023

يوم عاشوراء: هو اليوم العاشر في شهر الله الحرام المحرم، وصيامه يكون سنة فعلية وقولية عن النبي “صلى الله عليه وآله سلم”، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة هو تكفير ذنوب سنة قبله كما أن مر من الأحاديث.

وصيام يوم تاسوعاء يكون قبله سُنة أيضًا؛ فعن ابن عباس “رضي الله عنهما” أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له: إن يكون اليهود والنصارى تعظمه، فقال: 

  • «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ».

وقَالَ ابن عباس: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ “صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ”. أخرجه مسلم في "صحيحه".

حكم تقديم صيام تاسوعاء على عاشوراء

وتقديم صيام تاسوعاء على يوم عاشوراء له حِكَمٌ ذكرها العلماء؛ ومنها:

  • أولًا: أن المراد منه هو مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.
  • ثانيًا: أن المراد هو وصل يوم عاشوراء بصوم.
  • ثالثًا: الاحتياط في صوم العاشر هو خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فسوف يكون التاسع في العدد هو اليوم العاشر في نفس الأمر.
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