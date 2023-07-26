أبرز المعلومات عن المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد بالقاهرة

تخدم 8 أحياء..

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد، وبحضور كل من الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية.

وتستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن المحطة الثابتة لتدوير المخلفات بمحافظة القاهرة:

_ تبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 80 مليون جنيه.

_ تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع ولتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

شيدت على مساحة 4381م2 .

_ المحطة مؤمنة بسور خرساني ومغطاه بالكامل بجمــالــون معدني يغطي الموقع بالكــــامــل.

_ يشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار.

_ صممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بـ6 باكية محاطة بحوائط خرسانية أرضية.

_ الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة .

_ المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طنا .

_ غرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات .

_ يوجد بالمحطة مبنى الخدمات مكون من مسجد وغرفة إدارة وغرفة موظفين وغرفتي عمال ودورات مياه .

_ المحطة بها بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق .

_ بها منظومة إطفاء متكاملة .

_ تحتوي على خزانات حريق بإجمالي 60 مترا مكعبا و3 مضخات حريق وشبكة إطفاء .

_ يوجد بالمحطة نظام للصرف الصحي للسوائل .

_ كاميرات مراقبة 10 كاميرات عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات.

_ تخدم المحطة أحياء المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل – الزيتون – الأميرية).

_ بطاقة تصميمية 1500 طن/يوم من المتوقع رفع كفاءة خدمة الجمع والنقل فور تشغيل المحطة بتلك الأحياء.