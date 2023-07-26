ليفاندوفسكي يتحدث عن حلمه مع برشلونة ويكشف موعد اعتزاله

تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، عن مستقبله مع الفريق الكتالوني وموعد اعتزاله في عالم كرة القدم.

وكان المهاجم البولندي، صاحب الـ34 عامًا، قد انضم إلى صفوف برشلونة في الموسم الماضي 2022 - 2023، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

ليفاندوفسكي يتحدث عن طموحه مع برشلونة ويكشف موعد اعتزاله

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلًا عن صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، تصريحات ليفاندوفسكي، قائلًا: "موعد اعتزال كرة القدم؟ لا أعلم، ربما ألعب لمدة سنتين أو ثلاث أو ربما أكثر".

وتابع: "هذا الأمر يعتمد على مدى جاهزيتي من ناحية الحالة البدنية، هذا ما أستطيع قوله".

وأضاف: "أرى أنني لا يزال لدي الكثير لأقدمه، وأتمنى مواصلة مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات وحصد البطولات".

وأكد ليفاندوفسكي: "ورغم ذلك، ولكنني بدأت التخطيط للحياة بعد اعتزال كرة القدم، سأسعى للقيام بكل ما سيجعلني سعيدًا".

وبسؤاله عن شارة قيادة برشلونة، قال ليفاندوفسكي:"لا أفكر في ذلك حاليًا، لقد لعبت لمدة موسم واحد فقط".

وواصل:"أنا أحترم اللاعبين الذين لعبوا بهذا القميص لفترة أطول؛ لأن الفريق يأتي أولًا قبل أي شيء".

وعن وضع برشلونة الحالي، أجاب ليفاندوفسكي:"رغم الأزمة المادية، ولكننا في وضع رياضي جيد، واقتربنا من العودة إلى المسار الصحيح في الموسم الماضي، ونسعى لمواصلة النجاحات في الموسم الجديد".

وشدد:"نحن نمتلك أفضل اللاعبين، إنه نادٍ كبير وله تاريخ عريق، ولكن الحظ لم يحالفنا الموسم الماضي سواء في إصابات المدافعين أو توديع بطولة دوري أبطال أوروبا".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته:"أشعر وأنني في برشلونة منذ سنوات، أحب الحياة هنا كثيرًا، وآمل في تحقيق المزيد من الإنجازات، هذا حلمي الآن".

وكان فريق برشلونة قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، كما توّج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني.