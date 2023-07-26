الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النصر السعودي يتصدر اهتمامات المصريين على "جوجل" بسبب ساديو ماني (تحليل)

ساديو ماني
ساديو ماني

تصدر نادي النصر السعودي، اهتمامات المصريين على محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، بسبب مهاجم بايرن ميونخ السنغالي ساديو ماني.

ساديو ماني

جاء تصدر اسم ساديو ماني إلى جوار نادي النصر، بسبب التقارير التي تحدثت عن اقتراب انتقاله إلى نادي النصر، ليُجاور كريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

باريس سان جيرمان

كما حلّ اسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جوار النصر في عمليات البحث للمصريين، بعد التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما وديًا.

إنتر ميلان

وجاء اسم إنتر ميلان في عمليات البحث، قبل يوم من مباراة الفريقين، ضمن وديات الأندية استعدادًا للموسم الجديد.

نادي النصر السعودي ساديو مانى انتر ميلان باريس سان جيرمان

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