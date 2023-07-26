جامعة بني سويف تكرم الفرق الفائزة بتصفيات مبادرة "شباب من أجل التنمية"

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى في التصفيات ما قبل النهائية على مستوى جامعة بني سويف لمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022-2023، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بما حققته الفرق الفائزة وحصولهم على المراكز الثلاث الأولي في التصفيات ما قبل النهائية، مؤكداً أن المبادرة تعد ترجمة للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للاستماع إلي آراء وأفكار الشباب والعمل على الاستفادة منها، بالإضافة إلى تقديم أوراق سياسات ومشروعات تنموية متطورة تساهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس إيجابيًا على عملية التنمية.

ووجهت الدكتورة هالة السنوسي، منسق المبادرة ووكيل كلية التربية، الشكر للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على دعمه للفرق المشاركة في المبادرة وتقديم كافة التسهيلات لهم، مؤكدة أن الفرق قامت بعرض المشروعات أمام لجنة التحكيم لاختيار أفضل مشروع تنموي وأفضل ورقة سياسات، وأنها جميعا تمثل الجامعة تمهيداً للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، ورفعت المبادرة شعار "شباب من أجل الجامعة"، مع استمرار رعاية وتكريم جميع الفرق الأخرى المشاركة.

يذكر أن الفرق الفائزة بالمشروعات: الفريق الحاصل على المركز الأول بإشراف الدكتور محمد سيد عبد الحميد كلية العلوم، والدكتور وائل أحمد فتحي، والطلاب أحمد فتحي، هدير حمادة، رحمة طه، دينا حمدي، والفريق الحاصل على المركز الثاني بإشراف الدكتورة جيهان فؤاد كلية الفنون التطبيقية، والباحثين يمني عبد المعز، مي كمال، ريم إبراهيم، أريج أسامة، خلود طه، والفريق الحاصل على المركز الثالث بإشراف الدكتورة شيماء سنوسي كلية الطب البشري والباحثين مصطفي سعد، رغدة رفاعي، ندي أحمد، أمجد شحاتة.

والفرق الفائزة بالسياسات: الفريق الحاصل على المركز الأول بإشراف الدكتورة أسماء جمعة كلية التربية للطفولة المبكرة والباحثين منة الله هاني، مريم أدريس، شهد وحيد، نورا خلف، شهيرة دياب، والفريق الحاصل على المركز الثاني بإشراف الدكتور محمد الشربيني كلية الخدمة الاجتماعية التنموية والباحثين ريهام فيصل إبراهيم، يارا عبد التواب عبد العال، محمود فريد محمد، مي مصطفي عبد السميع، سماح حمدي طه.

والفريق الحاصل على المركز الثالث بإشراف الدكتورة زينب ماضي محمود، كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والباحثين أميرة عبد الرحمن مصطفى، وآية حسين فرحان، وآية سالم عبد العظيم.