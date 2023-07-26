"ثقافتنا في إجازتنا".. زخم وتنوع في فعاليات قصور الثقافة بالجيزة (صور)

شهدت المواقع الثقافية بالجيزة، أمس الثلاثاء، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث قدمت د. سناء صالح بمكتبة الدقي الثقافية، محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع طاقات الخيال الخصب لدى الأطفال" تخللتها ورش عمل تفاعلية، لتنمية مهارات التفكير، وتشجيع الطاقات النفسية لديهم.

وكذا ممارسة بعض الألعاب التخيلية التي تساعد على تنشيط ذكاء الأطفال وتدفق الخيال الخصب، ولتنمية المهارات الإبداعية لدى ذوي الهمم، كما عقدت مكتبة امبابة الثقافية، ورشة لتعليم التشكيل بالورق الملون باستخدام فن الاوريجامي، من تنفيذ هبة الله سمير.

وبالتعاون مع الوحدة الاجتماعية عقدت مكتبة أم خنان ندوة ثقافية بعنوان "التربية الأسرية الإيجابية" دارت حول دور الأم في غرس القيم الأيجابية لدى الأبناء، وأهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة في تعليم الأولاد وتثقيفهم، وكذلك التحذير من عواقب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وشارك بالندوة كل من حنان ابراهيم رئيس الوحدة الاجتماعية بأم خنان، الشيخ محمد إسماعيل وكيل أوقاف الحوامدية، د. محمد مازن الخبير التربوي بالأكاديمية الدولية.

وتواصلت الأنشطة الصيفية بفرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، ضمن برامج اقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، فقدمت د. أماني الشيخ لرواد نادي المهندسين، مجموعة من ورش الفنون التشكيلية منها ورش عمل تصميمات زخرفية بمناسبة العام الهجري الجديد، مع ورش تدوير خامات البيئة لعمل اطارات للصور، وأخرى لتعليم الرسم بالبصمة، وبمكتبة دور التربية الققافية نفذت نجلاء سيد ورشة فنية لتعليم التشكيل بالفوم ، بجانب تدريبات فنون شعبية للفنان سيد المصري.

كما اختتمت مكتبة البحر الأعظم فعاليات ورشة تصميم شخصيات Cut out، بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية، بمشاركة نجلاء سراج وأسماء سيد وسعيد عبد الرحمن بوحدة الرسوم المتحركة، كما قدمت د. نهى الكاشف بأطلس المأثورات الشعبية ورشة ألعاب شعبية، وأدارت ناهد عبد اللطيف حوارا مع الرواد بعنوان "كيف أصبح شخصا نافعا ومفيدا لمجتمعي؟!"

واستمرارا لاحتفالات الفرع بذكرى ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢، نظم بيت ثقافة زنين، يوما ثقافيا فنيا تضمن محاضرة بعنوان "الشعب يستطيع" تناول خلالها محمد ابراهيم، الحديث عن قدرة الشعب المصري على تغيير التاريخ والتخلص من القيود التي فرضها الاستعمار على مر العصور، وأشار "إبراهيم" إلى مجموعة من الأحداث التاريخية التي توثق لمناهضة المصريين لأشكال وصور الاحتلال كافة سواء سياسيا أو فكريا منذ تاريخ مصر القديم وحتى تاريخنا المعاصر، بينما عبر الرواد عن حب الوطن من خلال الرسم والألوان خلال ورشة الفنون التشكيلية التي قدمها احمد جمال، وعن أحداث الثورة وأسبابها ونتائجها دارت مسابقة ثقافية بإشراف حنان أحمد.

وفي السياق، أدارت مكتبة ساقية مكي حوارا ثقافيا حول النتائج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لثورة 23 يوليو، بمشاركة آمال صلاح، وبمكتبة أطفيح الثقافية أُقيم لقاء ثقافي أدارته صباح حسني، حول تنظيم الضباط الأحرار، والهدف من تأسيسه، والتعرف علي أسماء أهم قياداته وتاريخهم النضالي ومن أبرزهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.

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