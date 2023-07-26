سؤال برلماني عن موعد انتهاء مشكلة انقطاع الكهرباء

قدّم النائب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، سؤلًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وموجهًا إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر، وانتهاء مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأشار النائب في سؤاله إلى أن جميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية يشكون مر الشكوى من الانقطاع المستمر للكهرباء ورغم تأكيد المسؤولين أن هذه الأزمة انتهت بلا رجعة إلا أنها عادت وبقوة وما زاد قسوتها ارتفاع درجات الحرارة والتي تخطت 44 درجة مئوية في بعض الأيام.

وتساءلت: "كيف تنتج مصر طاقة كهربائية أعلى من المستهلك ومع ذلك تلجأ الحكومة لقطع الكهرباء؟".

وقال النائب، إن معدلات قطع التيار الكهربائي تتفاوت بين المدن والقرى، إذ تتراوح بين 50 و60 دقيقة في المدن، بينما تزداد ساعة ونصف حتى 3 ساعات في القرى، بل وصلت إلى 6 ساعات في بعض المحافظات، مطالبة بالكشف عن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر.

وطالب النائب في سؤاله بضرورة شرح الأمور للمواطنين بشفافية كاملة خاصة وأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي وضعفه أدت إلى تكبد بعض المواطنين خسائر كبيرة خاصة أنه وفي ظل الوضع الاقتصادي أصبح المواطن لا يتحمل شراء ثلاجة أو غسالة أو أي من الأجهزة الكهربائية نتيجة تلفها بسبب انقطاع التيار الكهربائي وضعفه.