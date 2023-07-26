الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح" توفير عيادة متنقلة للمنتفعات بمبادرة "دعم صحة المرأة"

صحة المرأة
صحة المرأة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح، اليوم الأربعاء، عن تواجد عيادة أشعة الماموجرام للمنتفعات من مبادرة دعم صحة المرأة (فحص الثدي ) وذلك فى إطار خطة عمل حملة ١٠٠ يوم صحة وتيسيرا على المواطنين. 

وأوضحت المديرية، أن أشعة الماموجرام للمنتفعات من مبادرة دعم صحة المرأة ستعمل حتيى ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ طبقا للجدول المعلن. 

وناشدت المديرية السيدات المنتفعات بالتوجه إلى العيادة لتنفيذ برنامج الإحالة الخاص بمبادرة دعم صحة المرأة.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف ومتابعة الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

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IMG-20230726-WA0011
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشئون الصحية بمطروح المرأة المصريه دعم صحة المرأة صحة مطروح

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