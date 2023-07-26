الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام شنقا لنجار مسلح بتهمة قتل سروجى سيارات بالقليوبية

الإعدام شنقا
الإعدام شنقا

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوه، وأمانة سر محمود سامي بالإعدام لنجار مسلح لاتهامه بقتل سروجي سيارات بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة من جلسات المحاكمة، إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لإعداد تقرير بحالته النفسية وقت ارتكاب الجريمة، حيث تضمن التقرير أن المتهم بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة ولم تؤثر عليه أية أعراض نفسية أو عصبية.

وأحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، المتهم ويدعى "إبراهيم م ع" 21 سنة، نجار مسلح، لمحكمة الجنايات؛ لأنه في غضون شهر مايو الماضي، قتل المجني عليه "محمد لطفي محمد رضوان"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتله، إثر خلف نشب بينهما، وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم متوعدا المجني عليه بالثأر منه، وسولت له نفسه قتله فأعد سلاحا ناريا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجني عليه، حيث تأكد من تواجده فيها، وأطلق عدة رصاصات صوبة، حتى لقي مصرعه وتم ضبط المتهم.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا، مسدس، وأحرز ذخائر، مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.

الإعدام شنقا سروجى سيارات شرطة الخانكة فضيلة مفتي الجمهورية قتل سروجى سيارات محكمة جنايات بنها مركز شرطة الخانكة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية

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