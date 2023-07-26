الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": القمة الإفريقية- الروسية تعمل على تعزيز التعاون الاجتماعى والإنسانى

جريدة الدستور

قالت خلود زهران، مراسلة فضائية إكسترا نيوز، إن أهم ما يميز القمة الإفريقية الروسية الثانية عن الأولى، والتي انعقدت في عام 2019، هى أن هذه القمة تعمل على تعزيز التعاون الاجتماعي والإنساني من خلال نقاشات موسعة لمناقشة سبل هذا التعاون.

وأضافت مراسلة القناة، أنه سيتم مناقشة ملفات هامة في القمة الإفريقية الروسية، منها ملف مكافحة الجوع والفقر وملفات الرعاية الصحية والتعليم وتوفير المياه النظيفة للقارة الإفريقية، لبناء مجتمعات أكثر صمودًا ورفاهية.      

وكان صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة سان بطرسبرج من المقرر أن تشهد  لقاء الرئيس السيسي، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء سيشهد بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وتم تدشين القمة الإفريقية الروسية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا.

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