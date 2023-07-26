الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: ارتفاع عدد السائحين لـ7 ملايين خلال النصف الأول من العام إنجاز كبير

سحر طلعت مصطفى
سحر طلعت مصطفى

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع عدد السائحين إلى أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، يُعد إنجازًا كبيرًا، لا سيما وأن ذلك العدد يرتفع عما تم تحقيقه في ذات الفترة العام الماضي بنحو ٢ مليون سائح.

وأضافت سحر طلعت مصطفى، أن ذلك المعدل يُعد بمثابة مؤشر إيجابي للوصول إلى ١٥ مليون سائح على الأقل مع نهاية عام ٢٠٢٣، وهو ذات الرقم الذي حققته مصر في عام ٢٠١٠ الذي يُعد ذروة الطفرة السياحية في مصر عبر تاريخها، حيث أن ما حققته مصر في ذلك العام من معدلات سياحية كانت الأعلى عبر التاريخ.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن تلك الأرقام تؤكد استعادة قطاع السياحة قدرته على النمو ومواجهة التحديات الأخيرة، وتحقيق انتعاشة كبرى، والاقتراب من تحقيق الهدف المصري بالوصول لـ ٣٠ مليون سائح في ٢٠٣٠، لا سيما وأن مصر تمتلك الإمكانيات والموارد السياحية التي تؤهلها لذلك ويجعلها قادرة على المنافسة عالميًا.

ودعت سحر طلعت مصطفى، إلى استغلال تلك الجهود المبذولة حاليًا في الدولة، للتوسع في الاستثمارات السياحية وتكثيف أنشطة الترويج السياحي لمصر، لفتح أسواق سياحية جديدة وجذب مزيد من السائحين إليها.

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