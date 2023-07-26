كيليان مبابى يدخل فى مفاوضات مع الهلال السعودى

يستمر الحديث عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته منذ صيف 2022 الماضي، بالإضافة إلى رغبة نادي الهلال السعودي، وتقديمه عرضًا خرافيًا قد تصل قيمته إلى مليار يورو. لمطالعة التفاصيل من هنا.

كيليان مبابى بدأ يفكر جديًا فى عرض الهلال السعودى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كيليان مبابي بدأ يفكر جديًا في عرض الهلال السعودي والانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مبابي يرى أن عرض الهلال السعودي جيدًا، خاصة أنه سيكون عقدًا لمدة موسمين، وسيحصل على راتب ضخم، حيث سيحصل على 400 مليون يورو، بالإضافة إلى 300 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى وجود مفاوضات في الوقت الحالي بين إدارة الهلال وفايزة العماري، والدة مبابي ووكيلة أعماله، بشأن مدة العقد والراتب من أجل حسم صفقة مبابي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي كيليان مبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، بينما عرض الهلال السعودي تبلغ قيمته 400 مليون فقط.

يأتي ذلك بعد التقارير الصحفية، أمس الثلاثاء، التي أكدت موافقة عائلة مبابي على العرض المُقدم من قِبل نادي الهلال السعودي، وسط تكهنات بإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل.

ويحاول نادي باريس سان جيرمان إقناع مبابي بتجديد عقده، أو تهديده بالبقاء أسيرًا على مقاعد البدلاء، ولكن موقف اللاعب كان واضحًا برفضه التمديد؛ نظرًا لرغبته في الرحيل وخوض تحدٍّ جديد مع نادٍ آخر، وتحديدًا تحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد.

وبعد رفض مبابي لتجديد عقده، بدأت الحرب بين الطرفين، ليُقرر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، استبعاده من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان، لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم المقبل 2023/ 2024.

وعلى عكس المتوقع، ظهر مبابي في تدريبات باريس سان جيرمان للمستبعدين، وهو هادئ بشكل كامل وغير مُكترث لاستبعاده من قائمة الفريق.