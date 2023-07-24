الهلال السعودى يغرى مبابى بمليار يورو

يواصل نادي الهلال السعودي محاولاته لإقناع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته منذ صيف 2022 الماضي، بالإضافة إلى رغبة ناديي الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في ضم اللاعب.

الهلال السعودي يُقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي من باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي الهلال السعودي قدّم عرضًا خرافيًا بشكل رسمي للحصول على خدمات مبابي.

وأوضح الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، أن مسئولي الهلال السعودي قدموا عرضًا خرافيًا يبلغ قيمته 300 مليون يورو، من أجل بدء المفاوضات مع باريس سان جيرمان.

في حين، أكدت منصة "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة الهلال السعودي تُخطط أيضًا لمنح مبابي راتبًا ضخمًا يبلغ قيمته 700 مليون يورو، من أجل إقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد 2023-2024، أي قد تصل الصفقة إلى مليار يورو.

يأتي ذلك رغم التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق، إلى رفض مبابي جميع عروض الدوري السعودي التي قُدمت له.

ويحاول نادي باريس سان جيرمان إقناع مبابي بتجديد عقده، أو تهديده بالبقاء أسيرًا على مقاعد البدلاء، ولكن موقف اللاعب كان واضحًا برفضه التمديد؛ نظرًا لرغبته في الرحيل وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر، وتحديدًا تحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل.

وبعد رفض مبابي تجديد عقده، بدأت الحرب بين الطرفين، ليُقرر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان، لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم المقبل 2023/ 2024.