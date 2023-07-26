الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة دون إصابات

حريق فى مبنى الإذاعة
حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل أحد المكاتب في مبنى الإذاعة القديم بشارع الشريفين وبجوار البورصة المصرية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًَا بنشوب حريق في مبنى الإذاعة القديم، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بمرفق الإسعاف لموقع الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ويجري رجال الحماية عمليات التبريد حتى لا تتجدد النيران مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الحماية المدنية شارع الشريفين و مبني الإذاعة حريق الإسعاف

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

وزير الداخلية يرقى اسم الشهيد مصطفى عبدالرازق لرتبة مقدم

"التمريض" تجدد التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة غير المعتمدة

اندلاع حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

النشرة المرورية اليوم الأربعاء.. كثافات متحركة بمحاور وشوارع القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا