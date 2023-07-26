إخماد حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل أحد المكاتب في مبنى الإذاعة القديم بشارع الشريفين وبجوار البورصة المصرية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًَا بنشوب حريق في مبنى الإذاعة القديم، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بمرفق الإسعاف لموقع الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ويجري رجال الحماية عمليات التبريد حتى لا تتجدد النيران مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.