"شوبير" يكشف حقيقة رحيل علي معلول وآخر تطورات موقف "الشناوي" (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رحيل ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس الدولي علي معلول عن المارد الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

شوبير يكشف حقيقة رحيل الثنائي معلول والشناوي

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية صباح اليوم "الأربعاء:"لم تصلنا أي عروض رسمية حتى الآن بشان علي معلول، اللاعب ما زال عقده مستمر مع الفريق حتى الصيف المقبل".

وانتقل شوبير للحديث عن موقف الحارس محمد الشناوي، موضحا لا يختلف كثيرا عن موقف معلول، الشناوي بقائنا معنا، إدارة النصر السعودي لم تقدم أي عروض رسمية.

وأضاف "رضا سيلم لاعب الجيش الملكي، أصبح قريب للغاية من الانضمام للأهلي، بعد وصل المفاوضات بعد إدارة الناديين إلى اتفاق شبه نهائي"، متابعًا "هناك بعض الأمور البسيطة جاري الانتهاء منه الآن والوصول لحلول وسط ترضي جميع الأطراف، لكن ربما تكون سببا في عدم إتمام الصفقة".

وعن البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، أوضح شوبير، أنه "لا جديد الأهلي مخلص كل شيء مع ناديه، لكن المسئولين هناك كل فترة يفاجئ إدارة الأهلي ببعض الطلبات الغريبة".

واختتم "هذه الطلبات تتمثل في نسبة إعادة البيع وبعض الامتيازات المالية، الأهلي لم يقدم أي عروض جديدة بخصوص الثنائي رضا سليم أو سوزا".

الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 مواسم

وكان الأهلي، أعلن الثلاثاء الماضي إتمام التعاقد مع إمام عاشور، لاعب خد وسط نادي الزمالك السابق والعائد من تجربة احتراف قصيرة بنادي ميتلاند الدنماركي، وذلك لمدة 5 مواسم.

وتعد صفقة إمام عاشور، هي أولى صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث ينتهي عقده مع الأهلي في صيف 2028.

ومن جانب آخر، يختتم الأهلي مباراته بالدوري الممتاز، الليلة، في تمام الثامنة والنصف مساء، عندما يواجه المصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري.