الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العسومى: الأمن السيبرانى يمثل أولوية لتأمين البنية التحتية فى الدول العربية

العسومي والأمين العام
العسومي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية تحقيق الأمن السيبراني باعتباره أولوية متقدمة لتأمين منشآت البنية التحتية في الدول العربية، مشيدًا بالإنجازات التي حققها مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال، ومثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لوضع الآليات والرؤى الخاصة بتطوير المنظومة الأمنية بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات المجلس وتجاربه الناجحة، لما من شأنه الدفع بالعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافه المنشودة في خدمة دولنا العربية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي إلى الجمهورية التونسية.

وأكد "العسومي"، خلال اللقاء، أن مجلس وزراء الداخلية العرب يقوم بدور كبير لتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال الأمني ومكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة. 

كما أكد حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والدفع بهذا التعاون نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما اطلع على مجالات عمل المجلس وخاصة المتعلقة بجهوده وإنجازاته في مختلف المجالات الأمنية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب على الدور الكبير الذي يلعبه البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية في مختلف المجالات وفي مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين جميع المنظمات العربية بما يعزز من العمل العربي المشترك في شتى المجالات، مثمنًا دعوة البرلمان العربي للمجلس للمشاركة في بعض الفعاليات التي يعتزم تنظيمها خلال الفترة القادمة، كما أكد حرص المجلس على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للبرلمان العربي.

العسومي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
العسومي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

العسومي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
العسومي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب البرلمان العربي الجمهورية التونسية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومى مجلس وزراء الداخلية محمد بن على كومان الأمن السيبراني

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

وزير الداخلية يرقى اسم الشهيد مصطفى عبدالرازق لرتبة مقدم

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

"التمريض" تجدد التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة غير المعتمدة

موكب زهور ومزمار على الكورنيش.. بدء انطلاق احتفالات عيد الإسكندرية القومي الـ71

اندلاع حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا