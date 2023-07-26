الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 7 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب– الغردقة

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب الغردقة شمال البحر الأحمر أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة.

البداية ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 5 طريق الغردقة رأس غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه كسر بالفقرة العنقية الثانية وكدمة بالعين اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس وجرح بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

بينما تم إيداع جثة بمشرحة مستشفى الغردقة، والجثة الأخرى بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى.

حادث انقلاب سيارة ملاكي مصرع شخصين المصابين غرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر

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