فولهام يُعلن تعاقده مع راؤول خيمينيز حتى 2025

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، رسميًا، تعاقده مع المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي اللندني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن اللاعب وقع عقدًا مع فولهام، حتي صيف عام 2025، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهرًا أخرى.

وأضاف النادي في بيانه، أنه يتم الكشف عن راؤول، خلال مباراة فولهام الودية أمام أستون فيلا مساء الأربعاء، في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

ومن جانبه، عبر خيمينيز عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف فولهام، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"من المهم حقًا أن أصل إلى هنا. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، أحد أكثر الفرق شهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف خيمينيز:"أنا سعيد لوجودي هنا واللعب في هذا الملعب ، إنه ملعب جيد حقًا، أحب ذلك هنا. سأبذل قصارى جهدي لمواصلة تسجيل الأهداف في الدوري الممتاز".

ولعب راؤول خيمينيز – البالغ من العمر 32 عامًا – لصفوف كلوب أمريكا المكسيكي، وأتلتيكو مدريد، ومنه إلى بنفيكا البرتغالي.

وانتقل خيمينيز، على سبيل الإعارة لوولفرهامبتون، قادمًا من بنفيكا في موسم 2018-2019، قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى الفريق الإنجليزي، في صيف عام 2019.

وشارك اللاعب المكسيكي مع وولفرهامبتون، خلال الموسم الأربعة الماضية، في 166 مباراة، سجل خلالها 57 هدفًا.