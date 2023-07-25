الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الحوار الوطنى جزء من عملية إصلاح شاملة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه قبل وضع جدول جلسات الحوار الوطني، تتم مخاطبة مقرري المحاور ومساعديهم لتحديد الموضوعات الأولى بالمناقشة ضمن أجندة جلسات الأسبوع.

قضايا الحوار الوطني

وأكد رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد التشاور مع مقرري اللجان يتم تحديد الموضوعات التي لم تتم مناقشتها، كما يتم استبعاد فكرة طرح القضايا المهمة قي أسبوع واحد حتى لا يحدث تراكم في ذهن المواطن.

وأضاف أنه رغم الجلسات الكثيرة التي تمت في الحوار الوطني، إلا أنه يوجد عشرات الموضوعات التي تم تعليقها من الجلسات الماضية ولم يتم التصويت عليها بشكل نهائي.

مشروعات تم الانتهاء منها

 
وتابع: "لجنة الأحزاب على وشك الانتهاء من مناقشة قضاياها، ولجنة الإدارة المحلية أيضاً، ولكن المحور الاقتصادي والاجتماعي مازال به قضايا عالقة، وتم الانتهاء من مشروع التامين الصحي الشامل ويتم إعداده للوصول لرئيس الجمهورية قريباً".

وذكر أن الحوار الوطني يشارك به شخصيات من ذوي الخبرة والمعنيين بالقضايا المطروحة على طاولة الجلسات التخصصية.

الإصلاح الوطني

وأشار إلى أن الحوار الوطني هو جزء من عملية إصلاح، وهذا التعريف استخدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من قبل، حيث تأخرت مصر السنوات الماضية وحان الوقت لتصحيح مسار هذا المجتمع، وعلق: "مصطلح الإصلاح يعني أن ما تم إفساده في سنوات لن يتم إصلاحه في يوم وليلة".

واستطرد: "عملية الإصلاح وأخذ الخطوات تأني من خلال اتباع خطوات متتالية، لذا فإن الحوار الوطني عملية إصلاح مؤكدة ونجاحه يتوقف على مشاركة جميع الأطراف بحيادية وبحب للوطن، وليس للمصلحة الشخصية".

ضياء رشوان الحوار الوطنى قضايا الحوار الوطني اكسترا نيوز حديث الاخبار

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