الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيرة الذاتية للواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس الجديد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة التنقلات، والتي شملت نقل مديري أمن عدد من المحافظات وتصعيد ضباط آخرين لشغل مناصب جديدة.

 

وشملت حركة التنقلات تصعيد اللواء حسام الدين أحمد الدح مديرًا لأمن محافظة السويس، خلفًا للواء عبد الرحمن هريدي.

 

وتدرج اللواء حسام الدين بين عدد من المناصب الشرطية حتى وصل إلى رتبة لواء مديرا للادارة العامة لمباحث السياحة في الحركة التي أعلنها وزير الداخلية قبل سبعة أشهر.

 

ومن أهم المناصب التي شغلها اللواء حسام الدين، مأمور قسم شرطة عين شمس، قبل ترقيته الى رتبة عقيد وتكليفه بمنصب مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.

مصر السويس مدير امن وزير الداخلية حركة التنقلات

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