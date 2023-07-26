سفير مصر بموسكو: الدولة المصرية تملك مقومات حقيقية جاذبة للاستثمارات

قال نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، إن القارة الأفريقية بدأت تنمو وتتطور في السنوات الأخيرة، حاصة مع ظهور العديد من الموارد الجديدة في مختلف المجالات.

الاستثمار المصري

وأكد السفير نزيه النجاري، خلال لقائه ببرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبه، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة المصرية تمتلك المقومات التي تجعلها من الدول الجاذبة للاستثمار في جميع القطاعات وبخاصة التعدين والطاقة.

وأضاف أن القارة الأفريقية نامية وواعدة جدا بقدراتها الاقتصادية، وحان وقت اهتمام الدول الكبرى والتي لديها رغبة في استثمار أموالها بشكل يدر عليها أرباحاً.

الاستثمار بأفريقيا

وأشار إلى أن الدول الأفريقية عليها توظيف هذا التوجه نحو أفريقيا والاستثمار فيها بما يحقق مصالحها، ومن ثم فإن هذا التعاون بين أفريقيا وعدد من الدول يحقق مصالح الشعوب الأفريقية.

وتابع:" القمم مثل القمة الروسية الأفريقية يفترض أن يحدث فيها تبادل، وأتصور أنه في المستقبل ستستضيف إحدى الدول الأفريقية قمة روسية أفريقيا، وهذه القمة نوع من التعبير عن الاهتمام والترحيب بالقادة الأفارقة".