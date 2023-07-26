أحمد أبو اليزيد: مصر تهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن الدولة لديها تحديات داخلية وأخرى خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وفيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

المشروعات التنموية الزراعية

وأكد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة حرصت على تزويد الرقعة الزراعية المصرية قدر المستطاع، وبالفعل تم إضافة 3.5 مليون فدان على المساحة القديمة المزروعة، ومن بين هذه المشروعات التنموية مشروع تشكى، والدلتا الجديدة.

الاكتفاء الذاتي المصري

وأضاف في حديثه، أنه بفضل المشروعات التنموية الزراعية الجديدة التي أقامتها الدولة رغم تحدياتها تمكنت الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية مثل الموالح، بل وصل الأمر إلى التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة، مؤكداً أن مصر الآن تسير على قدم وساق لتحقيق اكتفاء ذاتي آخر من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم اللحمراء أيضاً.