قريبًا.. Chat GPT متاح على هواتف أندرويد

قال أوبن إيه آي مالك روبوت الدردشة، الثلاثاء، إن برنامج Chat GPT متاح الآن لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة والهند وبنغلاديش والبرازيل ، حيث يتطلع للاستفادة من شعبية أداة الذكاء الاصطناعي.

نظرًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مهام مثل كتابة المحتوى إلى الترميز ، أعلنت شركة OpenAI ومقرها سان فرانسيسكو عن ChatGPT لنظام Android الأسبوع الماضي لتوسيع قاعدة مستخدميها.

أصبح ChatGPT الذي أطلقته الشركة التي يقودها Sam Altman في نوفمبر من العام الماضي، متاحًا على منصة Apple (AAPL.O) iOS منذ مايو.

أثار النجاح لـChatGPT موجة من الحماس في الذكاء الاصطناعي، ما دفع شركات مثل Microsoft (MSFT.O) وشركة Alphabet التابعة لشركة Google (GOOGL.O) إلى ضخ مليارات الدولارات في التكنولوجيا، من أجل اطلاق برامج شات اصطناعي مشابهة.