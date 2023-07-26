الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ختام فعاليات الأسبوع التدريبى لمشروع "ابدأ حلمك" بالوادى الجديد

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

اختتمت فعاليات أسبوع تدريبي مكثف بمشروع "ابدأ حلمك" للمشاركين من أبناء الوادي الجديد، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن عدة فعاليات بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية هذا العام.

وشهد اليوم الختامي للتدريبات التي انطلقت في 20 يوليو الحالي، عدة ورش بمسرح قصر ثقافة موط استمر خلالها الفنان مناضل عنتر في تدريباته على كيفية التحكم بجسد التصميم الراقص والتوصل إلى محاكاة الحركة الشعبية وتطويرها وكيفية توظيف أدوات المؤدي واستخدام الحركات الجديدة وكيفية العمل في مجموعات مع التنسيق والانضباط والحركة الجماعية التي تعتمد علي التشكيل.

وأوضح الدكتور عمرو الأشرف، دور الأزياء فى العرض المسرحي، كما تناول في حديثه عناصر السينوغرافيا فى تكوين العرض المسرحي وفلسفة الألوان وتأثيراتها النفسية، وذلك بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة.

وعلى مسرح سينما هيبس واصل المايسترو حسام حسني تدريباته الموسيقية ومراجعة على مجموعة من الأغاني التى تم التدريب عليها منها "يا عروسة النيل، سلم سلم، يا بلدي، علي صوتك، خفيف الروح، بحر الهوى، يا لولا دقة إيديك، علي صوتك، الأرض بتتكلم عربي، سيدي يا سيدي".

أما الكاتب والمؤلف سعيد حجاج فتحدث عن تناول المخرج للنص، وأنواع المخرجين ومنهم المخرج المفسر والمخرج المترجم، وأنواع الشخصيات داخل النص وطريقة تعامل المخرج معها. وذلك بحضور المخرج حسن رفقى، والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقام برعاية وزارة الثقافة، وتقدمه هيئة قصور الثقافة بهدف تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الدكتور هاني كمال المدير التنفيذي.

وتشهد محافظة الوادي الجديد زخمًا ثقافيًا وفنيًا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية حيث استضافت عدة فعاليات مركزية على مدار الأشهر السبع الماضية، قدمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ومن المقرر أن يقام بها أسبوع ثقافي مكثف في سبتمبر المقبل تزامناً مع تعامد الشمس بمعبد هيبس، ويتم خلال الاحتفال بتخرج دفعة "ابدأ حلمك".

فعاليات أسبوع تدريبي مكثف بمشروع
فعاليات أسبوع تدريبي مكثف بمشروع "ابدأ حلمك"
فعاليات أسبوع تدريبي مكثف بمشروع
فعاليات أسبوع تدريبي مكثف بمشروع "ابدأ حلمك"
فعاليات أسبوع تدريبي مكثف بمشروع
فعاليات أسبوع تدريبي مكثف بمشروع "ابدأ حلمك"
إبدأ حلمك الوادي الجديد وزير الثقافة عاصمة للثقافة المصرية مشروع ابدأ حلمك قصر ثقافة موط

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