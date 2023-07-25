الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث التعليم: مكتب التنسيق الإلكتروني سيعمل بنفس طريقة وقواعد العالم الماضي

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني

قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مكتب التنسيق الإلكتروني سيعمل بذات الطريقة والقواعد التي عمل بها العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن التنسيق لكليات ومعاهد التمريض ستتم وفقًا للتوزيع الجغرافي، ولن تكون وفقًا للتوزيع الإقليمي، لإتاحة الفرصة للطلاب بالتقدم في أي محافظة.

 حملة لتوعية الطلاب عن أهم أخطاء التنسيق

وتابع، أنه تم عمل حملة لتوعية الطلاب من خلال كافة المنصات الرقمية للوزارة ويستهدف تجنب الأخطاء الشائعة التي يقع بها الطلاب في التنسيق وترتيب الرغبات، وتم رصد الأخطاء الشائعة على مدار الأعوام السابقة وتصحيحها، ونفس الأمر تم في اختبار القدرات من تقديم نصائح للطلاب.

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