"الزراعة": الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف خلال 5 أيام

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير أنه خلال الفترة من 14/7/2023 حتى 19/7/2023 تم الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 92 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 126 ألف طن من الذرة بحوالي 45 مليون دولار وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 41 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 19 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منها 4.7 مليون طن ذرة ، 1.8 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.2 مليار دولار.