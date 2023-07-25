مراسل "القاهرة الإخبارية": الاضطرابات في الخرطوم لا تزال مستمرة

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الاضطرابات في الخرطوم لا تزال مستمرة وتحديدًا بمنطقة حي النزهة، وكذلك أيضًا حي الصحابة.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه عبر سكايب على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الخرطوم شهدت اليوم معارك عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، على الرغم من أنها تبعد أمتارًا من المدرعات التابعة للجيش السوداني، ولكن هناك تواجد كبير من قبل الدعم السريع في هذه الأحياء.

وتابع: هناك قصف قوي من الجيش السوداني لارتكازات تابعة للدعم السريع في عدد من أحياء الخرطوم، إضافة إلى تصاعد ألسنة الدخان، وأيضًا تحليق جوي مكثف لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم.

وأوضح أن منطقة شرق النيل تشهد تحليق لطائرات الجيش السوداني الذي يستهدف ارتكازات الدعم السريع، منوهًا بأن الأوضاع اليوم مضطربة تمامًا في عدد من المواقع بالخرطوم، وهناك عمليات نزوح كبيرة من العاصمة الخرطوم.

عمليات نهب كبيرة تشهدها أحياء الخرطوم

وتابع: هناك عمليات نهب كبيرة تشهدها أحياء الخرطوم، لافتًا إلى أن الأوضاع في الخرطوم حتى هذه اللحظة مضطربة، وإذا استمرت هذه الوتيرة نتوقع أن تكون الخرطوم خالية من المدنيين.