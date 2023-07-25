مصرع 5 أشخاص جراء عواصف وحرائق غابات بإيطاليا

لقى 5 أشخاص حتفهم بعد أن قسّم حدثان مناخيان شديدان إيطاليا بين حرائق غابات في الجنوب وعواصف عنيفة في الشمال.

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، أدت الحرائق في صقلية إلى الإغلاق المؤقت لمطار باليرمو بعد ارتفاع درجات الحرارة في المدينة إلى 47 درجة مئوية.

وأفادت الأنباء أن امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا لقيت حتفها في سان مارتينو ديلي سكيل ، على بعد أميال قليلة من عاصمة صقلية ، بعد أن أدى الاضطراب الناجم عن الحرائق إلى منع خدمات الطوارئ من الوصول إليها في الوقت المناسب.

كما أغلقت السلطات جزءًا من الطريق السريع حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 55 حريقًا هائلًا في الجزيرة، ومن المقرر أن يصل المئات من رجال الإطفاء من مناطق أخرى في إيطاليا للمساعدة في مكافحة النيران.

وقال أحد سكان سان مارتينو ديلي سكيل لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: "لم نر شيئًا كهذا من قبل". كنا محاطين بالنيران. لم نتمكن من الذهاب إلى أي مكان. قضينا الليل في الساحة. كانت هذه لحظات مروعة ".

واودت العواصف في لومباردي بحياة أربعة أشخاص ، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا قُتلت خلال رحلة تخييم في Cedelogo عندما انهارت شجرة على خيمتها.

كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا بعد أن سحقتها شجرة في مونزا وتوفي زوجان ، يبلغان من العمر 19 عامًا ، بعد أن فقد السائق السيطرة على سيارتهما على طريق زلق في فاريزي.

بالقرب من باليرمو، تم إجلاء أكثر من 120 عائلة من منازلهم في مونديلو وكابو جالو وبوجيو ريدينت منذ يوم الاثنين ، حيث تقدمت سحب من الدخان صوب وسط المدينة ودوت صفارات سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف في جميع أنحاء المدينة.

وارتفعت درجات الحرارة في باليرمو يوم الاثنين ، محطمة الرقم القياسي السابق للمدينة البالغ 44.8 درجة مئوية والذي تم تسجيله في عام 1999. وقال المعهد الوطني للفيزياء الفلكية إنه تم تسجيل 47 درجة مئوية في محطة الطقس الرقمية الخاصة به في أعلى قصر Palazzo dei Normanni الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى في الساعة 3.42 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأبلغت المستشفيات في جميع أنحاء المدينة عن ارتفاع حاد في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية الطوارئ للأمراض المرتبطة بالحرارة.

وفي مدينة كاتانيا شرق صقلية ، كانت درجات الحرارة قريبة من 47 درجة مئوية وكان الناس يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل في إمدادات المياه.

وتم تسجيل الرقم القياسي الأوروبي البالغ 48.8 درجة مئوية في فلوريديا ، صقلية ، في أغسطس 2021، درجات الحرارة مرتفعة في جميع أنحاء جنوب إيطاليا ومن المتوقع أن تظل كذلك يوم الثلاثاء قبل أن تنخفض يوم الأربعاء.

قالت نقابة CGIL إن رجلاً تونسيًا يبلغ من العمر 50 عامًا يعمل في مزرعة بالقرب من فيتربو ، شمال روما ، أصبح اليوم الاثنين سادس عامل يموت لأسباب تتعلق بموجات الحر في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين.