موسكو: بوتين سيبحث الأزمة الأوكرانية مع القادة الأفارقة بالقمة الروسية الإفريقية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث الأزمة في أوكرانيا مع القادة الأفارقة خلال القمة الروسية الإفريقية في سانت بطرسبرج يوم 28 يوليو الجاري، وفقًا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

اللقاء يسعى التوافق بين روسيا والدول الإفريقية

ويستضيف الرئيس بوتين اعتبارا من الخميس المقبل عددا من قادة الدول الإفريقية في مدينة سان بطرسبرج في لقاء يسعى لإظهار التوافق بين روسيا ودول القارة السمراء على رغم الحرب في أوكرانيا وإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الذي يثير مخاوفهم.