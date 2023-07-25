الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موسكو: بوتين سيبحث الأزمة الأوكرانية مع القادة الأفارقة بالقمة الروسية الإفريقية

بوتين
بوتين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث الأزمة في أوكرانيا مع القادة الأفارقة خلال القمة الروسية الإفريقية في سانت بطرسبرج يوم 28 يوليو الجاري، وفقًا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

اللقاء يسعى التوافق بين روسيا والدول الإفريقية

ويستضيف الرئيس بوتين اعتبارا من الخميس المقبل عددا من قادة الدول الإفريقية في مدينة سان بطرسبرج في لقاء يسعى لإظهار التوافق بين روسيا ودول القارة السمراء على رغم الحرب في أوكرانيا وإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الذي يثير مخاوفهم. 

الخارجية الروسية بوتين فلاديمير بوتين أوكرانيا الازمة القادة الافارقة القمة الروسية الإفريقية

مواد متعلقة

بريطانيا: روسيا زرعت ألغامًا بحرية فى المياه المؤدية للموانئ الأوكرانية

"القاهرة الإخبارية": روسيا تؤكد ارتفاع مستوى العلاقات لمرحلة من التطور والازدهار مع بيلاروسيا

بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب.. برلماني: 4 بدائل أمام مصر لاستيراد القمح

روسيا تعتزم فتح سفارات لها فى جميع الدول الإفريقية

الأكثر قراءة

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

تيسير مطر: الجلسات المتخصصة بداية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا