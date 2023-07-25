الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رياض يكشف تفاصيل المهرجان القومى للمسرح فى "بالخط العريض" على الحياة.. الجمعة

محمد رياض خلال اللقاء
محمد رياض خلال اللقاء

يحل الفنان محمد رياض، في ظهور خاص وحوار صريح، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة مساء الجمعة المقبل.

ويكشف رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد وغيرهما.

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

كما كشف رياض لأول مرة، عن موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى إيقاف المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

كما فند رياض بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص، كما وجه رياض رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.

يذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.

الإعلامية إيمان أبوطالب الثامنة مساء الجمعة المقبل الفنان محمد رياض المهرجان القومي للمسرح

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