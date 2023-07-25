الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حمولة زائدة.. ضبط قائد سيارة مخالفة تسير برعونة فى المقطم

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة محملة بحمولة زائدة والسير برعونة بالقاهرة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية  تداول منشور عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل شحنة زائدة وتعريض المواطنين للخطر حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة والتوصل إلى قائدها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين عدم حمله "رخصة قيادة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية منشور فيس بوك قائد سيارة حمولة زائدة

الأكثر قراءة

مريض من أسابيع.. طليق بوسى أدلى بأقواله فى قضية "سرقة إيصالات الأمانة"

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

جثة مبتورة الساقين تكشف السر.. القصة الكاملة لجريمة "العشق المجنون" بالغربية

لعنة النيران تصل إيطاليا.. غلق مطار صقلية وانقطاع متواصل للكهرباء والماء

رابطة الأندية تعلن تفاصيل القيد بالموسم الجديد

الاتصالات: تأسيس 116 شركة جديدة برأس مال 110 ملايين جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا