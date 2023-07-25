حمولة زائدة.. ضبط قائد سيارة مخالفة تسير برعونة فى المقطم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة محملة بحمولة زائدة والسير برعونة بالقاهرة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل شحنة زائدة وتعريض المواطنين للخطر حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة والتوصل إلى قائدها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين عدم حمله "رخصة قيادة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.