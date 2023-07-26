مجلس الأمن الروسى: العقوبات علينا لها عواقب كارثية على سوق الغذاء العالمى

قال مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات على موسكو لها عواقب كارثية على سوق الغذاء العالمي.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن روسيا تتعرض لضغوط في مجلس الأمن الدولي من حليفتها الصين والدول النامية وكذلك الدول الغربية لتجنب أزمة الغذاء العالمية وإحياء شحنات الحبوب الأوكرانية.

وانتقدت الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن موسكو أيضًا لمهاجمة الموانئ الأوكرانية بعد الانسحاب من صفقة الحبوب القائمة منذ عام وتدمير البنية التحتية للموانئ - في انتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر الهجمات على البنية التحتية المدنية.

ورداً على إعلان روسيا أن مناطق واسعة في البحر الأسود تشكل خطورة على الملاحة البحرية، حذرت الأمم المتحدة من أن وقوع حادث عسكري في البحر قد يكون له "عواقب وخيمة".

وقالت روسيا إنها علقت مبادرة حبوب البحر الأسود لأن الأمم المتحدة فشلت في التغلب على العقبات التي تحول دون شحن المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية، وهو النصف الآخر من صفقة الحبوب الأوكرانية.

وقال الكرملين إنه سيدرس استئناف الشحنات الأوكرانية إذا تم إحراز تقدم في التغلب على العقبات، بما في ذلك الترتيبات المصرفية.

وأشار نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، جينج شوانغ، إلى التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ببذل قصارى جهده لضمان وصول الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. وأعرب عن أمله في أن تعمل روسيا والأمم المتحدة معا لاستئناف الصادرات من البلدين "في وقت مبكر" من أجل "الحفاظ على الأمن الغذائي الدولي وتخفيف أزمة الغذاء في الدول النامية على وجه الخصوص".

اتهمت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد روسيا باستخدام البحر الأسود كـ "ابتزاز" ولعب ألعاب سياسية ، مشيرة إلى تصدير موسكو للحبوب أكثر من أي وقت مضى وبأسعار أعلى. ودعت مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 إلى الاجتماع وحث روسيا على استئناف المفاوضات بحسن نية.

حذرت عدة دول نامية من تأثير قطع شحنات الحبوب الأوكرانية ، والذي أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار القمح.