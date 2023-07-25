رفع 140 طن مخلفات ورفع كفاءة الإنارة بقرى بني مزار بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وقامت برفع 140 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة المخلفات البلدية واصلت الجهود المبذولة فى أعمال النظافة ورفع المخلفات وقامت برفع 140 طنا من المحطة الوسيطة ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي بجانب استكمال حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه حفاظا على أرواح المواطنين قام قسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية بقرية شلقام بمتابعة أعمال الصيانة واستبدال اللمبات عالية القدرة ٤٠٠وات وتركيب لمبات موفرة بنجع صافي عوض ونجع عبد الغني معتمد ونجع عبد الستار عبد الرحمن بقرية بردونه كما قامت الوحدة المحلية بقرية بنى على بشد اسلاك كهرباء وتركيب لمبات موفرة بعزبة الجارحى لرفع كفاءة الإنارة وتحسين حركة السير فى الطرق.

وأكد أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها جانب إصلاح أعطال الإنارة وصيانة الكشافات لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

وأار إلى أن الوحدة المحلية ببني مزار تكثف من حملاتها في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع النظافة والتي يتم العمل فيها من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار اليوم وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

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