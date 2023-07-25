الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. "روعة نغم" حفل بقصر الأمير بشتاك

قصر الأمير بشتاك
قصر الأمير بشتاك

يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء بعد غد الخميس، حفلًا يحمل اسم "روعة نغم" بقيادة الفنان ياسر أنور.

تقدم الفرقة باقة من الأغانى التراثية منها: "الحلوة دى، زورونى كل سنة مرة، خفيف الروح، أهو ده اللى صار، عرفت الهوى، نسم علينا الهوى، يمكن على باله حبيبى".

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2007 تحت اسم "رسايل سيد درويش"، قدمت الفرقة العديد من الحفلات بمراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية، كما قدمت عددًا من حفلاتها على مسارح دار الأوبرا المصرية.

كما يقيم مركز إبداع بيت السحيمي-بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا للفنان فادي رشدي وفرقته الموسيقية.

يتضمن البرنامج عددًا من أغانى العصر الذهبى منها: "متفوتنيش أنا وحدي"، " ليلة إمبارح مجاليش نوم"،"ميدلي أغاني وردة "،"أما براوهة"، "عنوان بيتنا"، "نسم علينا الهوا" ، و"طاير يا هوا".

 

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