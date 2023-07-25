الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجنايات تقضى بالمشدد 6 سنوات والغرامة لتاجر هيروين

تاجر هيروين
تاجر هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة المتهم " إيهاب .ع "بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام الاتجار في الهيرويين بمدينة نصر، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أحرز بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزاً كيسا بلاستيكيا شفافا يظهر منه جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٣ لفافات بلاستيكية شفافة تحوي كلا منها ذات الجوهر المخدر أحرزها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

جنايات القاهرة المستشار حسن فريد الاتجار في الهيرويين

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