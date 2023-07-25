الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الشمس تتعامد على مذبح مارجرجس في عيده بصهرجت (صور)

الانبا صليب
الانبا صليب

صلّى الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهي، بمناسبة عيد وضع رفات الشهيد مارجرجس بكنيسته في مصر القديمة التي تحمل اسمه في قرية صهرجت الكبرى بميت غمر.

وتتعامد الشمس كل عام أثناء القداس على مذبح الكنيسة الرئيسي الذي يحمل اسم الشهيد مار جرجس، وهي الظاهرة المعمارية الفريدة التي اكتشفها المهندس المشرف على أعمال الترميم بالكنيسة، والتي تجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة من خلال الطاقات التي تعلوها يحدث في ثلاث مناسبات كنسية، وهي:

- عيد رئيس الملائكة ميخائيل ١٢ بؤونة / ١٩ يونيو على مذبح رئيس الملائكة ميخائيل القبلي.

- عيد الشهيد مارجرجس في ١٦ أبيب / ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبح الشهيد مار جرجس الرئيسي.

- عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى / ٢٢ أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.

كما نظمت المجموعة الكشفية بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي للاقباط الارثوذكس بقرية منية شبين التابعة لإيبارشية شبين القناطر كرنڤالًا بعنوان "خارج الصندوق out of the box" الذي أُقيم بمقر قناة ctv بكنيسة العذراء والقديس الأنبا شنودة بمدينة السلام، بحضور الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية وتضمن الكرنڤال عروضًا وألعابًا متنوعة قدمها أبناء وبنات الكنيسة.

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