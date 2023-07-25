تركيب أول محطة كايرو بايك بالتحرير تمهيدًا للتشغيل

بدأت أولى محطات كايرو بايك فى التحرير استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بها ضمن 6 محطات انتهت محافظة القاهرة من إقامتها فى إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة.



يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية، وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.



ويتم حاليًا اتخاذ إجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كل وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.



وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من تنفيذ كل التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و(45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع المهم للمحافظة.