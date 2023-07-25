الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر: استقرار الحياة الزوجية فى التماس الأعذار

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من أهم أسباب استقرار الحياة الزوجية، أن يلتمس كل من الزوجين العذر لصاحبه.

وأضاف العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن استقرار الحياة الزوجية له أسباب عدة، أبرزها أن يعين كل من الزوجين قدر استطاعته، وأن يتغاضى عمَّا صغُر من عيوبه؛ مُستشعرًا مسئوليتَه تجاه الأسرة والأولاد بعيدًا عن الشِّجار والصَّخب والتَّلاوُم.

وأكد العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الرسول الكريم صلّ الله عليه وسلم، نوه إلى ذلك الأمر في الحديث الشريف القائل: "لا  يَفْرَكْ -لا يبغض- مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ". 


 

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية الحياة الزوجية أسباب استقرار الحياة الزوجية التماس الأعذار بين الأزواج

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