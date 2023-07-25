الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب رفعت شكيب يؤكد أهمية زيارة وفد "بلاك روك" لمصر

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

أكد النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية زيارة مسئولي شركة "بلاك روك" العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم، لمصر ولقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن تلك الزيارة المهمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر تسير على الطريق الصحيح، ومهيأة تمامًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بسبب الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل القطاعات، خاصة قطاع النقل.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية أعطت قطاع النقل اهتمامًا خاصًا وغير مسبوق، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه التنمية والرخاء، وشاهدنا جميعًا ما تم إنجازه على أرض الواقع من إنجازات ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع الهام.

واختتم النائب رفعت شكيب: "التقدم الملحوظ والبارز في كافة القطاعات انعكس إيجابيًا على حياة المواطن المصري الذي عادت إليه الروح من جديد بعد عهود سابقة تعرض فيها للتهميش، ولولا المشروعات التنموية العملاقة التي دشنها الرئيس السيسي ما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن".

وتأتى تلك الزيارة بعد أيام قليلة من موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الاستثمار والتى تبلور توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميًا ودوليًا لجذب رءوس الأموال، خاصة بعد أزمة الطاقة التى عصفت بالعديد من بلدان العالم والتى ترتب عليها بحث المستثمرين مؤخرًا عن بدائل لها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهى الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر حاليًا، ويتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة.

الاستثمارات الأجنبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشؤون الدستورية والتشريعية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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