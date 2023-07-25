إعلام النواب: مصر قطعت أشواطا كبيرة في مواجهة تغير المناخ

قالت هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على كافة المجالات في العالم أجمع، خاصة قطاع المياه، مؤكدة أن مصر تسعى إلى وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي.

وأوضحت "رشاد" في تصريحات لها اليوم، أن مصر تعمل على إقامة العديد من المشروعات التي تساهم في التكيف مع تغير المناخ منها حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول وتأهيل المنشآت المائية وتحلية المياه لإنتاج الغذاء وذلك باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.

وأكدت أن مصر قطعت أشواطا كبيرة في مواجهة تغير المناخ وأرست مقاربة شاملة لمواجهة تداعيات تغير المناخ عبر السياسات الكفيلة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه، وذلك لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشادت النائبة هند رشاد، بقيام مصر بتنظيم أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة» خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، بمشاركة عدد كبير من دول العالم.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى تعزيز التعاون بين مصر وعدد من دول العالم لتقديم منح لدراسات الماجستير والدكتوراه للمهندسين والباحثين المصريين للوصول للتدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه، مؤكدة على أن وزارة الري تمتلك قدرات تدريبية متميزة لرفع قدرات العاملين بمجال المياه سواء المصريين أو الأفارقة.