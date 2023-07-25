توريد نصف مليون طن قمح لشون وصوامع محافظة الشرقية

ثمَّن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وفي السياق ذاته، قالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن ما تم توريده اليوم من الأقماع بلغ ٣٠ طنا و٨٤٨ كيلو، ليصل إجمالي كمية الأقماع المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٠٦ طنا و٦٢٦ كيلو.

وأوضحت عبدالرحمن أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماع الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم ٢٠٢٣ بصوامع وشون المحافظة، مؤكدا أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ يتم توريدها إلى ٥٩ صومعة وهنجر وشون ومراكز تجميع مطورة حكومية تابعة للجهات التايه (البنك الزراعي المصري- شركة مطاحن جنوب القاهرة- شركة مطاحن شرق الدلتا- الشركة المصرية للصوامع والتخزين- شركة شمال القاهرة).

ويتواجد ٣٢ مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية ٣٩٤.٣٤٠ طنا، و١٥ شونة بإجمالي سعة تخزينية ٢٦.٨٨٨، طنا، و٨ صوامع بإجمالي سعة تخزينية ٣٩٢.٠٠٠ طنا، و٣ مراكز تجميع (مضرب) بإجمالي سعة تخزينية ١٩.٥٧٢ طنا، وهنجر بإجمالي سعة تخزينية ١٩٢٠ طنا.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة للتعامل فورا لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.