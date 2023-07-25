الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زلزال تركيا ليس الوحيد.. 4 هزات أرضية رصدتها المحطات اليوم الثلاثاء

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال

رصدت محطات الزلازل المصرية 4 هزات أرضية، وقعت ثلاث منها داخل مصر بقوة ضعيفة، بينما وقعت هزة قوية خارج الحدود، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وذهبت الأنظار منذ الصباح لمتابعة الأخبار الواردة بشأن وقوع هزة أرضية في تركيا، رصدتها محطات الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، بقوة 5.5 درجة، على بُعد 730 كيلومترا من مدينة رفح المصرية، لكنه ليس الوحيد الذي سجّلته محطات الزلازل المصرية.

هناك ثلاث هزات أرضية أخرى سجلتها محطات الزلازل منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، كان أولاها في السواحل الشرقية للبلاد، في البحر الأحمر، حيث بلغت قوتها 2.72 درجة.

بينما وقعت هزة ثانية بقوة 1.73 درجة، وجاءت الهزة الأرضية الثالثة منذ 3 ساعات بقوة 1.59 درجة على مقياس الزلازل.

ولم ترد أي بيانات بشأن الشعور بهذه الهزات الأرضية الثلاث.

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